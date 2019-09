I comuni e le imprese della Riviera d'Ulisse protagonisti del Festival del Cinema di Pomezia

Grande successo per l'iniziativa promossa da ‘Alfiere productions’ di Daniele Urciuolo in collaborazione con ConfCommercio Lazio Sud e Impresa allo Spazio Italian Pavilion - Hotel Excelsior - del Lido di Venezia, che il 2 settembre hanno realizzato una press conference dal titolo “Festival, cineturismo e Film Commission: come creare opportunità per il territorio”. Con l'occasione è stata presentata la nuova guida di promozione cineturistica realizzata da Ulysses experience grazie alla volontà di ben undici Comuni (Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Minturno, Itri, Ventotene, Ponza, Fondi, Sperlonga, Castelforte, SS. Cosma e Damiano) , due Parchi regionali (Monti Aurunci e Riviera d'Ulisse) e con la partnership tecnica di T&D Angeloni trasporti cinematografici. L'obiettivo - raggiunto - è stato quello di promuovere i territori del Basso Lazio e della Riviera d’Ulisse presso il palcoscenico di uno dei Festival più importanti del mondo, appunto quello di Venezia. L’iniziativa è stata fortemente voluta da ConfCommercio Lazio Sud e Impresa che sono riusciti a coinvolgere alcune tra le più virtuose aziende di food & beverage del Sud Pontino per una degustazione dedicata agli invitati della press conference che si è svolta sempre il 2 settembre alle ore 18 – presso l’Ausonia Hungaria five star luxory hotel, in Granviale Santa Maria Elisabetta, 28, Lido di Venezia.