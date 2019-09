Festival del cinema di Venezia: il dirigente Ana Lorello Silvestro, porta alla ribalta l’oliva itrana

L’ANA Nazionale e L’ANA Provinciale di Latina esprimono grande soddisfazione per l’importante riconoscimento ottenuto dal nostro dirigente SILVESTRO LORELLO, nel contesto della press Conference “Festival, cineturismo e Film Commission: come creare opportunità per il territorio” e della successiva degustazione di prodotti tipici della Provincia di Latina, tenutasi presso l’Ausonia Hungaria five star luxory hotel, in Granviale Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia il 2 settembre scorso.

Le iniziative si sono svolte nel contesto della 76^ edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA, grazie all’organizzazione della ‘Alfiere productions’ di Daniele Urciuolo, in collaborazione di numerose aziende produttrici delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, in sinergia con i Comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Minturno, Itri, Ventotene, Ponza, Sperlonga, Castelforte, SS. Cosma e Damiano e dei Parchi Regionali dei Monti Aurunci e della Riviera d'Ulisse.

SILVESTRO LORELLO è un ambulante NO BOLKESTEIN e promotore con l’ANA di numerose iniziative contro la applicazione in Italia della Direttiva Bolkestein, tra cui la famosa “MARCIA DEI SILENZIOSI” e le grandi MANIFESTAZIONI NAZIONALI svoltesi a Roma il 28 settembre 2016 ed il 15 marzo del 2017.

Grazi a queste battaglie sindacali ha potuto difendere la sua impresa con la quale svolge la lavorazione, la commercializzazione e la valorizzazione della OLIVA “CULTIVAR ITRANA”, che costituisce una delle olive di maggior qualità sia per la produzione di olio che per il consumo da tavola.

L’ANA è orgogliosa di avere tra i suoi dirigenti Silvio Lorello – dichiarano Marrigo Rosato, Segretario Nazionale della ANA ed Abdel Wahab Asharaf, Presidente Provinciale ANA Latina .

Egli è testimone e rappresentante tra l’altro di una storica famiglia di Itri che fonda il loro commercio nella vendita dell’olio, delle olive, dei formaggi e dei prodotti enogastronomici e tipici del nostro territorio, come la salsiccia al coriandolo ed altri.

Un imprenditore ed una famiglia di cui la nostra Associazione è fiera di averli come associati poiché costituiscono un esempio ed un punto di riferimento per il panorama delle imprese che scommettono sulla qualità, il valore e la genuinità delle produzioni autoctone.