Anche il Basso Lazio rischia la desertificazione: il grido dl'allarme dell'Anbi Lazio

La progressiva desertificazione dei suoli, derivante dal surriscaldamento terrestre, è un rischio che incombe anche sul nostro Paese.

Secondo il Cnr (Consiglio Nazionale Ricerche) le aree a rischio desertificazione nel Centro e Sud Italia sono diverse, con percentuali molto elevate. Un processo di desertificazione è ritenuto in atto quando la sostanza organica presente nel suolo è inferiore all’1%, mentre generalmente tale percentuale può arrivare fino al 4% grazie al ciclo biologico dei vegetali, che necessitano comunque di tanta acqua per produrre un chilo di sostanza organica.

“Ecco perché – spiega Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio – è fondamentale la presenza di un sistema irriguo razionale e continuativo. In questa direzione vanno gli interventi finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale che, oltre a consentire lavori di potenziamento della rete irrigua regionale, favoriranno la creazione di preziosi posti di lavoro. Auspichiamo – aggiunge – che la crisi politica non comporti ulteriori ritardi nella fase di avvio attualmente in atto”.

I Consorzi di Bonifica del Lazio hanno ottenuto il finanziamento di una serie di progetti per interventi di prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità naturali e avversità atmosferiche. In totale, 10 progetti approvati e finanziati per un importo complessivo pari a 7,5 milioni di euro.

Soldi assegnati al Consorzio Agro Pontino di Latina e Sud Pontino di Fondi, al Consorzio Val di Paglia di Acquapendente, al Valle del Liri di Cassino, al Conca di Sora, alla Bonifica Reatina e al Consorzio Tevere Agro Romano. “