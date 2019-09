“Da Zero al Trail”: una giornata per scoprire questo meraviglioso sport

Trail Running: uno sport che sta prendendo sempre più piede in Italia. Il gradimento tra podisti appassionati e amanti della natura cresce sempre più, per una disciplina che coniuga attività fisica, territorio e sostenibilità.

Molti però potrebbero essere intimiditi dall’apparente difficoltà del Trail Running. Per questo, l’associazione Top Trail Academy propone per domenica 27 ottobre 2019 “Da Zero al Trail”, una giornata dedicata a chi vorrebbe avvicinarsi a questo sport, un momento per conoscere da vicino gli aspetti positivi del correre in montagna iniziando con un percorso di livello semplice ma allo stesso tempo divertente e panoramico.

“Abbiamo scelto un percorso che coniuga territorio, storia e bellezze naturali” dicono gli organizzatori, un gruppo di persone facenti parte degli ideatori del “Monte Vele Trail, gara che alla sua prima presentazione nel 2019 ha raccolto circa 180 iscritti. “Si parte alle 9,00 dal parcheggio della Quercia del Monaco seguendo un sentiero che arriva ai Ruderi di Acquaviva e sul confine tra la provincia di Latina e quella di Frosinone”.

Il percorso è molto facile, adatto a tutti, e presenta fondo sterrato con poco dislivello e un panorama straordinario sulla piana di Fondi, i Laghi, il Mare e le Isole Pontine.

Partecipare alla giornata di Trail non costa nulla: è gratis! C’è bisogno comunque di essere in possesso di materiale obbligatorio: scarpe da running (non sono necessarie quelle da trail, ma sono consigliate), e borraccia con almeno mezzo litro di acqua.

Infine, per dare modo a tutti di partecipare sono state definite due distanze da poter percorrere: un percorso di 4km. e uno da 8 km.

Per informazioni e prenotazioni monteveletrail@gmail.com