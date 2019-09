Fratelli d’Italia Regione Lazio a Sperlonga per LUDUM

Domenica 8 settembre alle ore 10,00, presso l’auditorium comunale di Sperlonga i vertici regionali di Fratelli d’Italia e del movimento giovanile gioventù nazionale, si ritroveranno per definire i contenuti della prossima caldissima stagione politica.

“E’ nostra abitudine, prima della manifestazione nazionale Atreju, che si tiene ogni anno in settembre a Roma - spiega Sara Kelany, coordinatrice cittadina del circolo di Fratelli d’Italia - fare sui territori il punto della situazione per fissare obiettivi e programmi politici della stagione che verrà” “quest’anno i ragazzi di gioventù nazionale del Lazio si sono resi parte attiva e hanno radunato tutto il partito proprio qui a Sperlonga, siamo onorati e felici di poter contribuire in maniera determinante alle linee d’azione di Fratelli d’Italia” Sarà un momento di scambio di idee e di confronto, organizzato dal presidente regionale di GN Federico Palla e dai presidenti provinciali di Latina e di Frosinone Mario Romanzi e Daniele Massa “In questo momento particolarmente difficile in cui vediamo il popolo espropriato della possibilità di esprimere appieno la sovranità che la costituzione gli attribuisce “continua Sara Kelany “Fratelli d’Italia resta uno dei pochi baluardi politici di democraticità. Domenica saremo a Sperlonga a darci degli obiettivi per la costruzione di un’opposizione ferma a questo governo, obiettivi che saranno ribaditi ad Atreju, che da 22 anni ho l’onore di frequentare attivamente con tutto il gruppo che ha contribuito a creare la più grande e longeva manifestazione della destra italiana. E lunedì saremo in piazza Montecitorio ad affermare il nostro più deciso No a questo ennesimo inciucione di palazzo. Stiamo facendo molto per il nostro territorio, anche grazie alla sempre attiva e appassionata presenza dei nostri deputati e senatori che ci dedicano continuamente tempo e competenze”.