Hc Banca Popolare di Fondi, al via il campionato di Serie A1: arriva il Sassari

Parte sabato il campionato di Serie A1 di pallamano maschile, cui partecipa per l’ottavo anno consecutivo l’HC Banca Popolare di Fondi. La compagine rossoblù si presenta all’appuntamento dopo un periodo di preparazione intenso, iniziato lo scorso 1° agosto e culminato nella partecipazione ai tornei amichevoli delle ultime settimane, l’Handball Summer Fest ed il XVIII Trofeo “Città di Fondi”. La rosa a disposizione del confermato tecnico Giacinto De Santis ha subito qualche cambiamento rispetto alla scorsa stagione: alle partenze di Travar, Nardin, Iballi, Dall’Aglio e Crosara hanno fatto da contraltare gli arrivi dell’esperto terzino brasiliano Oliveira, dei promettenti Sciorsci, Marino, Zanghirati, Arena ed il ritorno di due fondani doc come Pestillo e Miceli: un roster che offre diverse alternative all’allenatore fondano, con la giusta dose di esperienza a condire l’entusiasmo e il contributo dei più giovani.

Il primo ostacolo per i fondani nel cammino del campionato risponde al nome di Raimond Handball Sassari, formazione promossa dalla Serie A2. Nonostante l’etichetta di neopromossa, però, la dirigenza sarda ha messo nero su bianco un progetto valido e con l’ambizione di puntare a qualcosa di importante già al primo anno, confermando la guida tecnica nelle mani di Luigi Passino. All’esperto tecnico, guardando la rosa della formazione sarda, è stato affidato un mix di giovani talenti come l’ex fondano Nardin, giocatori d’esperienza e gran talento come il centrale pluriscudettato Brzic (italo-croato), i terzini Pereira (brasiliano) e Taurian (italo-argentino), il pivot brasiliano Braz, il portiere ucraino Voliuvach ed uno dei giocatori più talentuosi del panorama pallamanistico italiano, che risponde al nome di Riccardo Stabellini.

L’HC Banca Popolare di Fondi, dopo un intenso lavoro di preparazione, arriva alla prima gara di campionato con la consapevolezza dei propri mezzi e con la voglia di poter fare una buona stagione. Tuttavia non arrivano ottime notizie dall’infermeria: a causa di un colpo di troppo subito nel “Trofeo Città di Fondi”, sarà in dubbio la presenza del terzino brasiliano Oliveira, come quella del pivot Sciorsci.

Il match di sabato tra HC Banca Popolare di Fondi e Raimond Handball Sassari, che avrà inizio alle ore 17.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, sarà diretto dalla coppia arbitrale formata dai signori Dionisi e Maccarone.