"Un Dono per la Vita": 100 km al giorno per sensibilizzare sull'importanza delle donazione

Ha preso il via il 4 settembre da Messina e proseguirà fino al 10 il tour "Un Dono per la Vita", organizzato dall'Associazione Nazionale Trapiantati di Rene di Latina e patrocinato dall'Ana.

"Ogni giorno - fa sapere l'Associazione Nazionale Ambulanti - il nostro amico Giuseppe Iacovelli, trapiantato di rene, percorrerà con la sua bicicletta oltre 100 km per sensibilizzare sulla necessità di donare gli organi per donare la vita ad altre persone. Una iniziativa nobilissima e che dimostra la generosità dell'uomo. Donare non è che un gesto di AMORE. In ogni tappa, al suo arrivo, Giuseppe sarà ricevuto dalle autorità del posto".