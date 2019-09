Fondi Music Festival: questa sera al Palazzo Caetani pianista Michael Bulyschev-Okser

Si terrà oggi domenica 8 Settembre, alle ore 21.00, presso la Sala Grande di Palazzo Caetani, il prossimo concerto della VIII edizione del Fondi Music Festival, manifestazione organizzata dall’Associazione “Fondi Turismo” con le Associazioni musicali “Ferruccio Busoni” e “Sergej Rachmaninov” e che gode del patrocinio di Comune di Fondi, Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e Banca Popolare di Fondi.

Il concerto vedrà esibirsi il celebre pianista russo naturalizzato americano Michael Bulyschev-Okser, che fa tappa a Fondi per il suo tour europeo. Il programma proposto, dal titolo “Il mondo della trascrizione”, vedrà eseguiti brani estremamente virtuosistici dei seguenti autori: Anton Arensky, Johann Sebastian Bach, Pier Adolfo Tirindelli, Hans von Bulow, Michail Glinka, Franz Liszt, Ferruccio Busoni, Johannes Brahms, Alexander Alyabiev, Fritz Kreisler, George Gershwin, Sergej Rachmaninov.

Per l’occasione riprende la sezione Young Artist: la serata sarà aperta da un’esibizione del giovane chitarrista romano Matteo Pontone, che eseguirà brani di Federico Moreno Torroba, Johann Sebastian Bach, Heitor Villa Lobos, Leo Brouwer, Fernando Sor, Antonio Lauro.

Il biglietto d’ingresso è di 5 Euro. Per informazioni e prenotazioni: Gianluca Truglio (tel. 347-1434465).

Combinando la sua tecnica brillante, la passione musicale, la sensibilità e il desiderio di esplorare nuovi confini e la musica contemporanea, Michael Bulychev-Okser non è solo un famoso pianista ma anche un compositore, un affermato camerista, un insegnante di pianoforte, un produttore ed un organizzatore di festival musicali. Bambino prodigio nato da una famiglia di noti musicisti moscoviti, Michael fece il suo primo tour di concerti all’età di 12 anni, esibendosi in diverse nazioni del Mediterraneo (Grecia, Israele, Egitto e Turchia). Vincitore di concorsi internazionali negli Stati Uniti, in Italia, Spagna, Messico e Andorra, ha ricevuto numerosissimi premi. Dal 2011 è membro onorario dell’American Society - Meet the Composer (New York). Si è esibito in alcune tra le più importanti sale da concerto al mondo: Carnegie Hall, Merkin Hall, Barge Music (New York), Kennedy Center (Washington D.C.), La Salle Pleyel (Parigi, Francia), Wigmore Hall (Londra, Regno Unito), Heichal Hatarbut (Tel Aviv, Israele), The Saal Palace (Alexandria, Grecia), IBK Concert Hall (Seoul, Corea del Sud), The Rachmaninov Hall (Mosca, Russia) and Centermex Theater (Monterrey, Messico). Gli ingaggi come solista con l’orchestra lo hanno visto impegnato con la Manhattan Philharmonic, Sarah Lawrence Orchestra, Vienna International Orchestra (Austria), Parnassos Symphony (Mexico), and Rutgers University Symphony. Come camerista ha collaborato con nomi di primo piano del panorama concertistico internazionale, tra cui: Daniel Pollack, David Dubal, Dmitri Bashkirov, Min Kwon, David Dubal, Robert Lehrbaumer, Aleksander Buzlov, Albert Markov, Antonio di Cristofano, Sergej Stadler, Andreas Frolich, Oxana Yablonskaya, Kynan Johns, Anastasia Kozlova, Alissa Margulis, Borislav Strulev, Anna Shafajinskaja (prima parte al MET, Concertgebouw, New Zealand ecc.), Olga Makarina (Metropolitan Opera), Denia Gavazzeni (Teatro alla Scala), Alla Aranovskaya e molti altri. Combinando la sua intensissima attività concertistica con la produzione di eventi internazionali, è frequentemente invitato come artista ospite, docente di pianoforte e membro di giuria in importanti festival e concorsi negli Stati Uniti, in Italia, Messico, Spagna, Francia, Svizzera, Olanda, Polonia, Finlandia, Lettonia, Estonia, Cina, Singapore, Corea del Sud, Serbia, Ucraina, Israele, Grecia, Egitto e Georgia. Come insegnante - lavoro iniziato all’età di 18 anni - ha sviluppato una tecnica propria unica, basata sugli insegnamenti tradizionali integrati da un nuovo sistema volto a pensare la musica interdipendentemente, costruendo un intelletto creativo e potente. La combinazione di questi elementi con la scuola pianista russa ha messo in condizione molti suoi allievi di vincere concorsi internazionali. E’ fondatore e direttore artistico del George Gershwin International Music Competition di New York e del Alion Baltic International Music Festival in Estonia-Lettonia-Finlanda, il principale festival musicale nelle regioni baltiche. Studente della prestigiosa Juilliard School, Michael Bulychev-Okser è un visiting Piano Professor alla New York University. Gli impegni più recenti lo vedono impegnato in un recital alla Carnegie Hall, un tour di concerti in Italia, nel Centro culturale cinese a Singapore e performance con i quartetti d’archi di San Pietroburgo e Alion Baltic, collaborando con Sergei Stadler, Anastasia Kozlova, Alissa Margulis, Alexander Buzlov e molti altri.

Matteo Pontone è nato a Roma nel 1997. La musica, che coltiva con passione e disciplina, è sempre stata per lui insostituibile compagna di vita. Appassionato di tutti gli strumenti musicali, si è dedicato allo studio della chitarra classica, mostrando sin da subito grande attitudine. Allievo del Maestro Claudio De Angelis, prosegue i suoi studi con il Maestro Leonardo De Angelis. Si è esibito più volte in concerti di giovani allievi presso la Sala Convegni del Tribuna dei Minorenni di Roma e presso la Sala Baldini di piazza Campitelli. Si esibisce con frequenza a Roma, in recital organizzati dall’Associazione Musicopaideia, nell’ambito della rassegna “Una stanza per suonare”. Ha già suonato a Fondi come Young Artist nel concerto organizzato in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno 2018.