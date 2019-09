Servizio civile al Parco: tutte le informazioni per partecipare

Attivo il Bando 2019 per la selezione di quasi 40.000 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Tra le varie proposte c'è anche il progetto “Vivere il Parco tra ambiente e cultura” dell’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi per 20 posti disponibili.

La scadenza è fissata per il 10 ottobre 2019 ore 14,00, la candidatura dei giovani andrà presentata esclusivamente on-line.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il Bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

Tra i progetti approvati e finanziati c’è quello dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi: “Vivere il Parco tra ambiente e cultura”.

Il progetto verrà realizzato sul territorio del Parco e prevede in totale 20 posti disponibili per l’impiego di giovani in servizio civile così ripartiti:

- a Fondi (LT):Palazzo Caetani: 6; Complesso San Domenico: 5; Museo Ebraico: 4; Villa Placitelli: 2;

- a Terracina/Sonnino (LT): Camposoriano: 3.

Si evidenzia quanto comunicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale: “Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14,00 di giovedì 10 ottobre 2019.

LINK per informazioni e materiali: