Sabato 14 settembre debutta la Casa della cultura di Fondi

A Fondi, il nuovo autunno inaugura con un sogno collettivo: la Casa della Cultura.

Sabato 14 settembre 2019, alle ore 19.00, presso Castello Caetani, il “Comitato per la Casa della Cultura di Fondi” - fondato da un gruppo di associazioni cittadine attive nella cultura, nell’ambiente e nel sociale - presenta un nuovo network di pensiero e la visione progettuale di uno spazio concreto da abitare: la Casa della Cultura di Fondi.

All’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Fondi e a ingresso libero, sono invitati i cittadini, le istituzioni locali, le associazioni del territorio e tutti gli amanti della cultura.

L’idea è frutto di una fitta cooperazione tra molte realtà cittadine, storiche ed emergenti, proiettate verso un traguardo comune: un luogo fisico e “metafisico” vivo e multiforme, in cui ogni giorno possa rigenerarsi la cultura, che di Fondi costituisce il dna profondo, tra novità in fermento e inestimabili eredità naturalistiche, storiche e intellettuali.

L’incontro del 14 settembre è l’occasione per far conoscere il manifesto promotore della Casa della Cultura, per svelare il logo del progetto e proiettare un video emozionale, che racconta il lavoro delle associazioni fondatrici: iniziative di musica, teatro, letteratura, cinema, pittura, fotografia, cultura ambientale, civica e politica, che tutto l’anno coinvolgono pubblici diversi nelle piazze, nei palazzi istituzionali, nelle scuole.

Al termine della presentazione, la parola passa alla città, per un dialogo diretto con le istituzioni e i cittadini.

Il network della Casa della Cultura - che per natura e obiettivi si apre alla futura inclusione di altre associazioni, enti e singoli - è composto oggi dalle venti associazioni fondatrici: Amici Diversi, ANPI Fondi, Articolo Ventiquattro, Fotografichementi, Musicinecultura, Obiettivo Comune, Fondi Turismo, Giuseppe De Santis, Il Quadrato, La Cinearte Produzioni, Leggimi Sempre, Libero De Libero, Minerva, Ferruccio Busoni, Sergej Rachmaninov, Nadyr, Nuove Prospettive, Fare Verde Fondi, Fonderie delle Arti Signor Keuner, Legambiente "Luigi Di Biasio".

Il tam tam è partito con l’icona “start” delle locandine disseminate in città. E l’iniziativa ha già raccolto l’incoraggiamento di fondani eccellenti che hanno portato la cultura in Italia e nel mondo.

«La cultura è nomade. Cammina libera da duecentomila anni. Non ha una sola casa. Ma una casa può generare cultura» commentano gli organizzatori. «La cultura nasce in un territorio specifico, porta nel mondo il segno unico del genius loci. La Casa della Cultura che immaginiamo è un luogo concreto e ospitale, dotato di mura, spazi, strumenti, ma anche un luogo “metafisico”: nido di intelligenze, serra di idee, nuova agorà per gli scambi. Un luogo in cui la cultura trovi stabilità, autorevolezza, familiarità, memoria e orizzonti inediti, sempre nel rispetto di ogni diversità».

Manifesto per una Casa della Cultura a Fondi

La cultura non ha casa, ma una Casa può “fare” Cultura

Fondi conosce da sempre un fermento culturale non indifferente. È qualcosa di storico, di profondo, di viscerale. Una cultura che nasce e si sviluppa dalla sua storia e che ancora oggi passa attraverso l’impegno dei singoli e la dedizione di molte associazioni.

Sono moltissime le figure che nel corso della storia hanno dato lustro alla nostra cittadina, sia a livello nazionale che a livello internazionale, in ambiti che vanno dalla letteratura al cinema, dal teatro alla pittura. Un movimento continuo che anima i calendari delle iniziative, che rende vivo ogni spazio pubblico, che fa respirare un clima che suona come musica, che sorprende attraverso l’estro del teatro, che profuma come un libro nuovo, che è visivamente accattivante come la proiezione di un film e che ha il sapore buono delle tradizioni.

Tutto questo dinamismo, che può dare vita ad ogni luogo, oggi più che mai ha bisogno di un luogo che sia vivo. Una vita che come la fiamma olimpica rimanga accesa nel cuore della città. Un luogo che merita di avere mura, spazi, strumenti. Ma soprattutto un posto “metafisico” che sappia essere rete, operando una socialità culturale che sia da traino verso un nuovo modello di comunità e da esempio dentro e fuori i confini territoriali.

Per tali motivi, un luogo che si chiami Casa della Cultura non può e non deve essere identificato in un edificio specifico; la cultura non ha una casa ma entra nelle case di tutti, vive per le strade e nelle piazze, abita gli animi aperti e sensibili. Seguendo questa logica e adottando in maniera condivisa questi principi, non possiamo che desiderare, immaginare, vedere e soprattutto costruire una Casa della Cultura. Le fondamenta di questo spazio saranno la collaborazione, il fare rete, il mettersi a disposizione gli uni degli altri, mescolandoci ma mai confondendoci.

In un mondo e una società sempre più virtuali, dove Internet e i social hanno ormai sostituito di fatto le classiche piazze e le relazioni interpersonali, dove il confronto è canalizzato o evitato, c’è bisogno di ripartire dal basso, riproponendo anche in campo culturale uno stile fatto di condivisione e ascolto, definendo cammini comuni in cui ogni voce abbia il suo spazio e nessuno resti indietro. È questo il primo contributo che un progetto come questo può offrire alla comunità locale, il primo beneficio per la nostra collettività.

Una Casa della Cultura fatta di pietra non è una premessa ma un punto di arrivo, un traguardo che vogliamo tagliare insieme, associazioni, enti, singoli cittadini e chiunque voglia dare il proprio contributo a questo network di pensiero: un obiettivo che sia frutto delle idee di tutti e di una cooperazione spinta ed esemplare.

Un obiettivo a medio-lungo termine che guarda al futuro attraverso il presente. Una casa che sia abitazione ma anche dimora; che sappia essere nido, che rappresenti autorevolezza, che abbia la forza di donare stabilità e la dolcezza che rappresenta la familiarità, che sappia trattenere e allo stesso tempo lasciare andare.

Per questo e per altri innumerevoli motivi, immaginiamo – e costruiremo – una Casa della Cultura che:

come un NIDO allevi le idee giuste, cercando nella forza della pluralità il dinamismo giusto per rendere vivo ogni progetto, ogni evento, ogni frammento di cultura;

veda nei rapporti personali ed associativi una FAMILIARITÀ che sia il sale di una corresponsabilità che viva nel profondo rispetto, abbandonando un individualismo che mal si coniuga con l’idea di cultura;

rappresenti il luogo – non esclusivo ma inclusivo – in cui la cultura sia apprezzata e rispettata sempre come se quello spazio rappresentasse l’AUTOREVOLEZZA di una casa nobile di ogni cultura, di tutte le culture;

sia un luogo sempre APERTO, che venga oggettivamente riconosciuto come tale; che sappia essere ACCOGLIENTE come la casa delle associazioni e di tutti coloro che vogliono abitarla; che sappia TRATTENERE e CONTENERE ogni idea e ogni persona, e che allo stesso tempo sappia LASCIARE USCIRE il meglio.

Sia un luogo dove le idee di ognuno siano il patrimonio della comunità, trovando il supporto non solo di idee ma di raccolta di risorse, materiali e immateriali fatta dal supporto di tutti, singoli e altre associazioni, facendo così rete e catalizzatore per uno sviluppo culturale che promuova la crescita della città.

Questo Manifesto è il primo frutto di un confronto avviato tra realtà associative operanti nel territorio di Fondi, aventi sensibilità, statuti e finalità diverse ma pronte a mettersi in discussione e ad operare congiuntamente per raggiungere un obiettivo condiviso: la creazione di uno spazio, prima astratto poi sempre più concreto, per vivere e promuovere la cultura, in ogni sua accezione. Prima ancora, tuttavia, intende rappresentare un modo nuovo di collaborare e di porsi nei confronti di tutti gli attori che, a vario titolo, saranno coinvolti e/o protagonisti man mano che il Progetto prenderà forma e sostanza.

I firmatari del presente documento si impegnano quindi a lavorare perché questo sogno diventi realtà, rispettando i principi di lealtà, condivisione e collaborazione che lo ispirano e che dovrebbero stare alla base di qualsiasi idea di CULTURA.