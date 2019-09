Domenica 15 settembre torna "Progetto Cuore" in Piazza Alcide De Gasperi

E’ in programma per Domenica 15 Settembre p.v. a Fondi in piazza Alcide De Gasperi, dalle ore 10.00 alle 22.00, la terza edizione del “Progetto Cuore”.

L’iniziativa – promossa dal Gruppo Progetto Cuore e dalla Pro Loco Fondi e patrocinata dal Comune di Fondi e dalla Banca Popolare di Fondi – si rinnova grazie all’attivismo solidale di tante donne di Fondi e del comprensorio, che anche per questa edizione hanno ricamato circa 500 coloratissime coperte in lana, che avvolgeranno scenograficamente le gradinate di piazza De Gasperi nella giornata di Domenica prossima.

L’iniziativa benefica del 2019 si svolge in favore di Unitalsi - sottosezione di Gaeta, Associazione di Volontariato City Angels e numerose Case di riposo. Le coperte in lana lavorate a mano verranno infatti donate ai sopracitati Enti e Associazioni per la relativa distribuzione a persone bisognose.

Negli scorsi anni con la medesima iniziativa, molto apprezzata dalla comunità locale, si diede conforto alle famiglie terremotate di alcuni dei Comuni più colpiti dal sisma, quali Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e San Severino Marche.

In caso di avverse condizioni meteo l’esposizione delle coperte avrà luogo nel chiostro di San Francesco d’Assisi.