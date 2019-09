Plesso scolastico in costruzione a Sperlonga: chiesto il dissequestro

E' stata presentata formalmente al PM Dott. Valerio De Luca l'istanza di dissequestro con relativa relazione del Diparttimento di Ingegneria Strutturale e Geotenica dell'Università di Roma La Sapienza , concernente la "Valutazione della sicurezza delle Opere Strutturali realizzate per l'ampliamento del Polo scolastico comunale Alfredo Aspri che conclude così : "........ IN BASE AI CONTROLLI ESEGUITI, E' PARERE DEGLI SCRIVENTI CHE LA STRUTTURA REALIZZATA RISPETTA TUTTI I LIVELLI PRESTAZIONALI RICHIESTI DALLA NORMATIVA PER LE OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE " .