Si torna a scuola: riapre anche il centro diurno Magicabula gestito dalL'Astrolabio

In concomitanza con l’avvio dell’Anno Scolastico 2019/20, Mercoledì 11 Settembre p.v. riprendono anche le attività del Centro Diurno “Magicabula”, gestito per conto del Comune di Fondi dalla Cooperativa sociale Astrolabio.

Ne danno notizia il Sindaco Salvatore De Meo e gli Assessori ai Servizi sociali Dante Mastromanno e alle Politiche della Scuola Beniamino Maschietto: «L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il progetto “Magicabula”, da noi istituito da diversi anni e rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni, residenti nel Distretto Socio Sanitario LT4 e per i quali sono individuate specifiche situazioni di difficoltà. Numerose sono le attività svolte nella struttura socio-assistenziale sita nei locali comunali di piazza Cesare Beccaria: dal sostegno scolastico alle attività ludiche, dal giornalino alla colonia marina estiva, dai laboratori d’Arte, piccola falegnameria, pittura e cura della persona al “Laboratorio delle emozioni”, che dà la possibilità ai ragazzi di esplorare e far emergere attraverso le proprie emozioni il vissuto di ognuno al fine di orientarsi rispetto al lavoro che desiderano fare da grandi. Per il tramite di questi incontri si intende accrescere nei ragazzi, soprattutto quelli che frequentano le Scuole Medie, la consapevolezza della scelta della Scuola Superiore».

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.30 alle 18.30, il Centro prevede anche il servizio mensa parallelamente all’attivazione nelle scuole cittadine nelle prossime settimane.