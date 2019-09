Servizio Civile con i Falchi di Pronto Intervento: pubblicato il bando

Al via le nuove domande per il “Bando 2019” del Servizio Civile Universale - Cesv - tra i Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile della città di Fondi.

PIERGIORGIO: “Il servizio civile è un’opportunità di formazione e di crescita personale”

SARA: “Si tratta di un anno ricco di nuove esperienze che permettono di lavorare su se stessi, ma allo stesso tempo, di mettersi a disposizione dell’altro. Noi abbiamo scelto il Servizio Civile, fai anche tu la scelta che ti cambia la vita!

Sono alcune delle testimonianze di persone che hanno deciso di unirsi alla piccola grande famiglia dei Falchi di Pronto Intervento.

Scadenze e specifiche del bando

La domanda deve pervenire ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 14.00.

Quest’anno la candidatura DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE. Per prima cosa dotatevi dell’Identità digitale con lo SPID, poi presentate la domande attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Di seguito vi condividiamo il Bando 2019 con tutte le informazioni necessarie:

http://www.volontariato.lazio.it/…/98259825ServizioCivile_B…

Per maggiori informazioni, potete rivolgervi ai numeri:

0771511029 - 3282782693