La denuncia di Giovani d'Italia Fondi: "Palazzetto nel degrado, qualcuno faccia qualcosa"

Dopo il recente atto vandalico, ci ritroviamo a parlare del palazzetto dello sport.

Giovani d'Italia Fondi ha ricevuto diverse segnalazioni da alcuni cittadini.

Il luogo, molto frequentato da sportivi e non, mostra zone dove l'incuria ne fa da padrone.

Fili della corrente, rifiuti ingombranti e la mancanza di telecamere di sicurezza caratterizza in negativo questo plesso che, secondo Giovani d'Italia Fondi, andrebbe valorizzato, creando nuove opportunità per i giovani della nostra città.

Commenta così il coordinatore del gruppo “Giovani D'Italia Fondi” Mario Marcucci:

"E’ necessario che chi di dovere si metta subito al lavoro per porre fine ad una situazione divenuta intollerabile, programmando la loro manutenzione nel tempo, in modo da garantire ai cittadini e ai visitatori quel decoro che dovrebbe essere la caratteristica fondamentale di una città, ma che oggi, qui come altrove, è quasi del tutto inesistente!"



Intanto sulla scia di tutto questo, continua insistente la raccolta firme con Destra Sociale Fondi , contro il degrado e l'abbandono della città.