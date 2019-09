Destra Sociale Fondi ancora in piazza per sensibilizzare i cittadini alla difesa dei propri quartieri

Domenica 8 Settembre si è vista ancora "protagonista" la Destra Sociale Fondi con un gazebo, stavolta davanti il mercato domenicale, per la raccolta firme contro il degrado e lo stato d'abbandono della città:

In particolar modo il Centro Storico di Fondi ormai spesso al centro dell'attenzione. Oltre alle firme abbiamo accolto molte testimonianze di cittadini ormai stanchi dello stato di abbandono della città. Nei prossimi giorni il coordinatore Alberto di Fazio incontrerà molti cittadini di varie contrade poiche' invitato personalmente ad andare a visionare materialmente i luoghi delle problematiche di queste zone, mai prese in considerazione in questi ultimi anni da nessuno.

Una signora anziana che abita in periferia commentava mentre firmava: "Da noi passano ogni cinque anni, solo quando vengono a chiedere i voti, poi non si vede piu' nessuno".