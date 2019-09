Famiglie a scuola di Eco-sostenibilità: il 21 settembre a Monte San Biagio un evento green

Il Comune di Monte San Biagio è sempre stato attento alla tematica della sensibilizzazione ambientale.

Sabato 21 Settembre a partire dalle ore 16:30, presso l'ex idrovora della Cascata Villa San Vito, si svolgerà un evento "green" dedicato a tutte famiglie, con un focus particolare sui giovani. Un importante dibattito per affrontare il tema della ecosostenibilità ambientale, sulle buone pratiche per abituarci ad un mondo plastic free, la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata.

"E' importante differenziare i rifiuti per destinarli al riciclo così da diminuire la presenza e, soprattutto, l'impatto sull'ambiente delle discariche tradizionali in cui, continua ad accumularsi spazzatura di ogni tipo nonché rifiuti altamente inquinanti per l'ambiente circostante. Partire dai giovani è la nostra priorità, per abituarci ad un mondo sempre più plastic free" E' questo il commento della Presidente del Consiglio Comunale Gioia Pernarella, ideatrice della manifestazione. A continuazione della giornata, apericena can degustazione di prodotti tipici locali ed intrattenimento musicale con Augusto Amicucci.