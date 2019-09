"Il Mondo che Vorrei": il ricavato andrà all'acquisto di una lavastrumenti per l'ospedale di Fondi

Sabato 14 settembre alle ore 21.00 presso il chiostro di San Domenico a Fondi si terrà il concerto di beneficenza “Il Mondo che Vorrei 3.0” a cura del coro Cantate Domino, diretto da Sonia Annunziata, e il supporto di numerosi enti pubblici e privati. Il concerto sarà in diretta su fm, web e app radio/tv di Radio Civita InBlu e Radio Gioventù InBlu. Al concerto interverranno numerosi ospiti e artisti locali e internazionali.

Il ricavato dell’iniziativa servirà per acquistare una lavastrumenti per l'ospedale "San Giovanni di Dio" a Fondi. Per donazioni associazione musicale “Ferruccio Busoni” su IBAN IT07 W052 9673 974C C019 0001 053 con causale “Donazione per acquisto macchinario ospedale di Fondi”.

Radio Civita InBlu trasmette h24 su radiocivitainblu.it, nelle maggiori app radio/tv e in fm su 90.7 (Golfo di Gaeta), 101 (Fondi e Monte San Biagio) e 103.8 (Itri e dintorni). Radio Gioventù InBlu trasmette h24 su radiogioventu.it, nelle maggiori app radio/tv e in fm su 93.1 e 98.3 (Frosinone e provincia), 104.1 (Valle dell’Amaseno) e 104.9 (Sora e dintorni).

Info al 320.1405491 e su Facebook alla pagina @ilmondochevorrei3.0.