Domani al Fondi Film Festival Gianluca Arcopinto e la proiezione del film “Storie sospese”

Un viaggio nel mondo della produzione e della distribuzione indipendente: è quanto promette di offrire la serata di Martedì 17 Settembre del FONDIfilmFESTIVAL, che alle ore 21.00 vede come ospite Gianluca Arcopinto a introdurre la proiezione del film “Storie sospese” (2015) di Stefano Chiantini, inserito nella sezione “Immagini dal lavoro”. Il lungometraggio, interpretato nel ruolo principale da Marco Giallini, si snoda attorno alla problematica vicenda di un rocciatore che si ritrova senza lavoro in seguito alla morte accidentale di un collega e alla conseguente chiusura del cantiere.

Produttore, organizzatore e distributore di oltre cento film, Gianluca Arcopinto è l’unico in Italia a distinguersi in maniera sistematica nella produzione di opere prime ed è riconosciuto come uno dei più coraggiosi produttori indipendenti del cinema italiano. Il suo lavoro è stato premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui il premio FICE come Produttore dell’anno, il Globo d’oro, la Sacher d’oro e il premio Franco Cristaldi come miglior Produttore.

Alle ore 18.30 la rassegna organizzata dall’Associazione Giuseppe De Santis propone il secondo appuntamento della retrospettiva dedicata al regista e attore Michele Placido, che sarà ospite della manifestazione Mercoledì 18 alle ore 20.30. Il film che sarà proiettato nel pomeriggio è “Un uomo perbene” (1999) diretto da Maurizio Zaccaro e che vede Placido nei panni di Enzo Tortora. La pellicola, classico esempio di cinema civile, ripercorre il dramma giudiziario del noto giornalista e presentatore televisivo, arrestato nel 1983 e ingiustamente accusato e condannato per collusione con la camorra e spaccio di cocaina. Oltre alla pregevole interpretazione di Placido, il film si avvale delle prove attoriali di Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno e di un sorprendente Leo Gullotta (premiato con il David di Donatello come miglior attore non protagonista) nei panni di un boss della camorra. Nel cast figurano anche Giuliano Gemma e Mariangela Melato.