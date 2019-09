Monte San Biagio, restyling del campo sportivo: approvato il progetto

Approvato il progetto definitivo che riguarda la riqualificazione dello stadio comunale Aldo Moro di Monte San Biagio.

“Eccoci pronti per continuare a riqualificare il nostro impianto sportivo. Il Comune di Monte San Biagio, che da anni punta al risparmio energetico, può finalmente approvare il progetto definitivo per la riqualificazione dello stadio comunale. Con i risparmi energetici sugli edifici pubblici, sostituiremo per ragioni di sicurezza, oltre al manto erboso anche le vecchie tribune, per consentire agli spettatori una visuale più sicura e più completa anche in caso di maltempo. Abbiamo una squadra fortissima e non poteva non essere uno dei nostri principali obiettivi che, con immensa soddisfazione è pronto per essere portato a termine. Forza Monte San Biagio!”