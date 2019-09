La Croce Rossa di Fondi inaugura la sua nuova, super tecnologica e all'avanguardia ambulanza

È finalmente operativa e al servizio della collettività la nuova ambulanza del Comitato CRI di Fondi, da oggi il territorio avrà a disposizione un mezzo tecnologicamente all avanguardia, dotato di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, infatti l ambulanza in questione è un centro mobile di rianimazione, ultimate le pratiche burocratiche per l accreditamento presso la Regione Lazio.

L'ambulanza è entrata in servizio durante i festeggiamenti della Madonna del Colle a Lenola lo scorso 15 Settembre, dove Don Adriano ha proceduto alla benedizione di rito.

L importanza di rinnovare il parco mezzi è per garantire al cittadino un servizio sempre migliore al passo con la tecnologia.

Il nuovo mezzo sara a disposizione non solo per trasporti e manifestazioni, ma andra ad integrarsi al parco mezzi a disposizione delle attività di Protezione Civile.

Si ringrazia nuovamente la Banca Popolare di Fondi, la Fondazione San Giovanni di Dio e i numerosi Sponsor, i cittadini e o numerosi Volontari che ogni giorno dedicato il loro tempo alla nostra associazione.