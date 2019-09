Emergenze: il 112 del Lazio è tra i più efficienti d'Italia

In tempi in cui sono gli episodi di malasanità a farla da padrona succede anche che siano novità positive e numeri incoraggianti a fare notizia.

Accade nel sistema delle emergenze della regione Lazio dove, dati alla mano, i tempi di risposta del 112 sono i più bassi d'Italia.

Un pronto intervento super efficiente insomma, a tutto vantaggio degli utenti che, loro malgrado, si trovano a dover chiedere aiuto.

Un ottimo risultato – commenta in una nota il governatore Nicola Zingaretti. - che testimonia l’impegno e gli sforzi compiuti dagli operatori del 112 e che conferma come la decisione, presa quattro anni fa, di istituire una centrale unica per le emergenze sia stata una buona intuizione.