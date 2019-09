Sant'Onorato, l'avviso del Comune: ancora posteggi liberi da assegnare

Il Comune di Fondi ha reso noto tramite Avviso pubblico del 12 Settembre u.s. che nell’ambito della Fiera di S. Onorato, da effettuarsi il prossimo 10 Ottobre a seguito della redazione e pubblicazione della graduatoria definitiva approvata con Determinazione dirigenziale n°923 del 22 Settembre 2015 e dell’avvenuta scelta dei posteggi da parte degli operatori, risulta una superficie ancora da assegnare (come meglio individuata con Deliberazione di G.M. n°115 del 2 Ottobre 2015).

Gli operatori interessati a partecipare alla Fiera come “spuntisti” – ovvero assegnatari provvisori dei posteggi non occupati – possono inoltrare la domanda in bollo da € 16,00 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo suapfondi@pecaziendale.it entro e non oltre Lunedì 23 Settembre prossimo.

Il modello di domanda è pubblicato, unitamente all’Avviso pubblico, sul sito internet istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it nella sezione Albo pretorio online.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione specificata nel citato Avviso pubblico, ivi compresa la ricevuta di pagamento di € 30,00 effettuato sul C/C postale intestato al Comune di Fondi, comprovante il pagamento dei diritti di istruttoria.

L’Ufficio Attività Produttive provvederà alla verifica dell’ammissibilità delle istanze e alla redazione della graduatoria prendendo in considerazione la data e l’ora di arrivo dell’istanza.

Il Comando di Polizia Locale assegnerà i posteggi in base alla graduatoria e l’occupazione avrà una dimensione pari alla superficie occupata dal mezzo in possesso dell’operatore.

L’assegnatario di spunta del posteggio dovrà provvedere al pagamento del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche direttamente nelle mani dell’Agente di Polizia Locale incaricato della riscossione, per una somma pari ad € 4,00 al mq. oltre al corrispettivo TARI.