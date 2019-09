Aperte le iscrizioni all'Accademia d'Arte Drammatica del Lazio: 2 settimane di prova gratuita

Anche quest’anno l’Accademia d’Arte Drammatica del Lazio ha aperto le iscrizioni, con un gran successo di pubblico all’Open Day del 16 settembre, e prevede due settimane di prova gratuita per bambini, adulti e attori non professionisti, al fine di formare le classi per l’anno 2019/20, con l’ufficiale apertura dei corsi prevista per il 30 settembre.

I docenti e il non-metodo

La giornata di lunedì scorso è stata dedicata alla presentazione di parte del corpo docente, nonché alla spiegazione della sperimentale metodologia didattica del Maestro Fabio d’Avino, il NON-METODO, teorizzata dal collaboratore e aiuto regista Tiberio Ettore Muccitelli e discussa con allievi, ex allievi e insegnanti quali Gianluca Lombardi, Enza Parisella, Stefania Parisella e Lina Bernardi.

Il Non-Metodo come metodologia didattica è esclusiva del Maestro d’Avino, attore e regista di trentennale esperienza nei maggiori teatri d’Italia nonché di cinema, fiction e tv, e punto di forza ormai da anni dell’unico ente di formazione culturale riconosciuto e accreditato dalla Regione Lazio tra Roma e Napoli. Oggetto di discussione e motivo di apprezzamento, questa tipologia di didattica attoriale ha avuto e sta avendo seguiti importanti, come Work-shop in diverse scuole di teatro della penisola e, a breve, una pubblicazione di portata nazionale.

L'unica scuola di recitazione del Basso Lazio che rilascia attestati di attore e regista

L’Accademia, eccellenza del nostro territorio, è inoltre l’unica scuola di recitazione del sud-Lazio a rilasciare attestati di qualifica professionale di attore e regista e anche, vincitrice di bandi regionali da diversi anni, di tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo ed è da tempo presente sul territorio, all’insegna della cultura che ininterrottamente da quindici anni trasmette, attraverso spettacoli e laboratori di teatro per grandi e piccoli.

Per una formazione professionale di alto livello e con assegnazione di titoli di qualifica professionale validi su tutto il territorio italiano ed europeo, l’Accademia d’Arte Drammatica del Lazio risponde presente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si può contattare il numero 328-7279413 o inviare una mail all’indirizzo accademiadrammaticadellazio@gmail.com