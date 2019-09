Fondi Film Festival: il programma di venerdì 20 settembre

La giornata di Venerdì 20 Settembre del FONDIfilmFESTIVAL 2019 ospita nelle “Immagini dal lavoro” due recenti opere del regista e sceneggiatore Paolo Quaregna.

Le proiezioni e gli incontri di questa sezione del festival costituiscono occasione per riflettere sull’importanza del cinema che ha affrontato e affronta il tema del lavoro: dalla condizione operaia alla mobilitazione sindacale, dalla consapevolezza del ruolo del lavoratore allo spirito politico, dai mutamenti del contesto sociale e culturale ai risvolti del disagio e della marginalità del nostro tempo.

Al centro dei due film-documentari di Paolo Quaregna - “Carpineto Oltremare” (2018) e “La seconda patria” (2019) - c’è il tema dell’emigrazione italiana in Québec: il primo, programmato alle ore 19.00, ci presenta la storia di una Carpinetana emigrata a Montreal nel 1953; il secondo, che sarà proiettato dopo l’incontro con l’autore previsto alle 21.30, ripercorre l’itinerario di una famiglia pugliese che per necessità di lavoro approda prima in Belgio e poi in Canada, raccontando la storia di alcuni “migranti economici” e dei loro figli che hanno saputo adattarsi a una nuova vita, attivando nuove radici senza perdere il legame con la loro “italianità”. Il film, prodotto e distribuito da LUCE-Cinecittà, ha vinto il Premio MyMovies come miglior documentario al Mantova Film Fest 2019.

L’ultimo lavoro di Quaregna sarà preceduto, alle 21.00, dalla proiezione del cortometraggio “Senza paura” (2018) diretto da Morgana Forcella. Inserito nella sezione “Cinema &/è Scuola” del FFF, il corto vede come interpreti alcuni alunni dell’Istituto secondario di primo grado “Petrassi” di Roma e focalizza l’attenzione su tematiche che riguardano il fenomeno del “bullismo” e del “cyber-bullismo” al fine di sensibilizzare, educare e prevenire atti di violenza. Oltre ai giovanissimi interpreti, spicca la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma, che prenderà parte con la regista all’incontro introduttivo.