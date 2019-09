In arrivo un video promozionale su Sperlonga con Luca Ward e Desiré Capaldo

“Un intreccio d’amore, tra elementi diversi e che caratterizzano questo paradiso terrestre donato dagli dèi”.

Il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca sintetizza così il video promozionale incentrato sul Borgo e che verrà presentato sabato 28 settembre nel suggestivo scenario dell’ex chiesa “Sancta Mariae de Spelonche”, oggi auditorium comunale.

Un video intitolato “Sperlonga, tra storia ed emozioni” e che ha visto la partecipazione, in voce e in persona, dell’attore e doppiatore Luca Ward, che a Sperlonga è di casa fin da piccolo.

“E’ un sogno che diventa realtà – sottolinea La Rocca - da tempo progettavo la realizzazione di un video che potesse far emergere le emozioni che questo splendido Borgo suscita in me e soprattutto in chi la visita, e devo dire che gli autori e sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro”.

Il video, della durata di 3 minuti, prevede inoltre una colonna sonora d’eccezione: il brano “Se” tratto dal film “Nuovo Cinema Paradiso”, versione contenuta all’interno del nuovo album “Solamente Amore”, della cantante ed interprete locale Desiré Capaldo.

“Ho accettato volentieri l’invito di Sperlonga Turismo per sottolineare con la mia musica questo video –ha detto la giovane cantante- e penso che le emozioni contenute nel nuovo brano ben si prestano alla narrazione visiva dell’opera”.

Alla cerimonia di presentazione, saranno presenti il sindaco Armando Cusani, l’attore Luca Ward e la cantante Desiré Capaldo, insieme agli autori e a tutto lo staff di Sperlonga Turismo. Un momento di festa ma soprattutto di rilancio di Sperlonga, in quanto il Consorzio intende promuovere il video e l’immagine del Borgo in tutto il mondo, portando l’opera in tutte le manifestazioni ed eventi di incontro promozionale e commerciale nell’ambito turistico internazionale.