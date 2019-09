Mense scolastiche: a Fondi servizio al via dal 14 ottobre

Da Lunedì 14 Ottobre p.v. sarà attivo a Fondi il Servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e del tempo prolungato.

Lo rendono noto il Sindaco Salvatore De Meo e l’Assessore alle Politiche della Scuola Beniamino Maschietto, precisando che il termine ultimo di presentazione delle domande di esonero al pagamento del Servizio è fissato all’11 Ottobre p.v..

I costi del servizio di refezione sono riportati nell’Informativa Pasti, in corso di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it (sezione “Servizio mensa scolastica” tramite apposito banner posizionato in home page, che consente l’accesso al portale genitori www.mensefondi.retedelsociale.it).

Per usufruire del Servizio è necessario presentare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso il suddetto portale.

Per eventuali delucidazioni è a disposizione degli utenti lo Sportello informativo ubicato al pianterreno della Casa comunale, attivo da Martedì 1 Ottobre 2019. Il ricevimento del pubblico è previsto secondo i seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il Giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30.

Chi esercita la potestà genitoriale sul minore dovrà pertanto entrare nella predetta sezione del sito e compilare il modulo per la richiesta di accreditamento. Utilizzando i codici di accesso che verranno spediti sulla mail del richiedente si potrà accedere all’area riservata del sito per compilare la richiesta di iscrizione. Per la compilazione della richiesta di accreditamento è necessario, oltre ad un indirizzo e-mail (N.B.: non posta certificata), un numero di un telefono cellulare.

Il costo del pasto è determinato sulla base della scuola frequentata, del numero di figli e del reddito ISEE, come indicato nelle tabelle riportate al paragrafo 1.6 dell’Informativa.

Il servizio deve essere pagato anticipatamente secondo la tariffa comunicata dal sistema al momento dell’iscrizione. Il genitore può periodicamente pagare la cifra che ritiene opportuno e, collegandosi al sito, comunicare l’avvenuto pagamento indicandone gli estremi. La cifra pagata verrà decurtata ad ogni pasto predisposto per il bambino.

Il pagamento dei pasti deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 1032301291 intestato a “Comune di Fondi - Mensa scolastica”, oppure tramite bonifico postale intestato a “Comune di Fondi - Mensa scolastica”, IBAN: IT70E0760114700001032301291, o ancora tramite POS installato presso lo Sportello informativo ubicato al pianterreno della Casa comunale utilizzando le carte di pagamento (Bancomat e carta di credito) avendo cura di specificare nella causale il CIB - Codice Identificativo del Bimbo rilasciato dal sistema al momento dell’iscrizione. Una volta effettuato il pagamento, lo stesso dovrà essere registrato nel sistema alla “sezione pagamenti”. In caso di bonifico il riferimento da inserire è il numero di CRO o numero ordine, ovvero il riferimento identificativo dell’operazione rilasciato dalla banca.

Il CIB si trova nella prima pagina che viene visualizzata dopo aver digitato i codici di accesso nella colonna “CIB”.

Con il nuovo sistema informatico la presenza a mensa di ciascun bambino iscritto al servizio si presume automaticamente, determinando la detrazione del singolo pasto dal conto virtuale prepagato, secondo la tariffa comunicata dal sistema al momento dell’iscrizione.

I genitori potranno segnalare l’assenza giornaliera del proprio figlio - dalle ore 17.00 del giorno precedente all’assenza alle 8.30 del giorno corrente - inviando un SMS al numero 366.5860322, secondo modalità e tempi decritti nell’Informativa, oppure accedendo da smartphone al portale genitori www.mensefondi.retedelsociale.it, digitando i codici di accesso e cliccando sulla lettera D - disdetta pasto - presente accanto al nome del bambino. Non sarà necessario disdire il pasto nei giorni delle festività comandate perché il calendario scolastico prevede già la sospensione del servizio. L’SMS dovrà essere inviato utilizzando il numero di cellulare indicato nella domanda di iscrizione al servizio, in caso contrario il sistema non accetterà la segnalazione.

Al raggiungimento della soglia dei 3 pasti ancora disponibili perverrà una e-mail e/o SMS con la comunicazione dell’imminente esaurimento del credito pasti. Il servizio è gratuito. Se si ha la possibilità di collegarsi ad internet, accedendo al sistema con la password riservata e personale, si potrà verificare la propria situazione (credito e numero pasti residui) in qualunque momento. Per accedere al sistema sarà sufficiente collegarsi al sito www.mensefondi.retedelsociale.it e digitare i propri codici di accesso.

L’eventuale credito del precedente Anno scolastico verrà stornato automaticamente dal sistema informatizzato sullo stesso CIB per l’Anno scolastico in corso. Lo storno del credito su CIB diversi deve essere richiesto direttamente allo Sportello informativo.