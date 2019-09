Rogo di rifiuti tossici, la nota di Giovani d'Italia: "Dimissioni subito"

E' lo sfogo del coordinatore di Giovani d'Italia Fondi Mario Marcucci in una nota fiume

Quotidianamente - prosegue - ingenti quantità di rifiuti industriali e non solo vengono bruciati. Si tratta di smaltimento abusivo, praticato illecitamente per non sostenere i costi di una struttura regolamentare, che provoca conseguenze disastrose nei confronti dell’ambiente, dell’ecosistema e della salute umana con una maggiore incidenza di tumori e mortalità negli adulti, in particolare nei bambini e nei giovani.

Una situazione che rende sempre più necessario un intervento di bonifica, di decontaminazione e di tutela del territorio e dei suoi abitanti.

Il coordinatore Marcucci Mario di GIOVANI D'ITALIA FONDI, chiede all'amministrazione comunale le dimissioni immediate del consigliere, dimostrando con questo gesto, un forte valore morale e civico verso la comunità, senza guardare ai propri calcoli elettorali.