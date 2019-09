Questione roghi tossici, Forza Nuova chiede le dimissioni del consigliere.

Forza Nuova Fondi condanna quanto avvenuto in via Valmaiura: "Grave e preoccupante fenomeno di inquinamento, specialmente dal momento che il responsabile sembra essere una figura istituzionale!"

I membri del movimento politico sottolineano come:

"Dopo un'estate di incendi dolosi o meno, adesso veniamo a conoscenza del maxi incendio di rifiuti pericolosi in via Valmaiura, dove addirittura scopriamo che ad esser stato denunciato è un consigliere comunale, un rappresentante della nostra città! L'ironia della sorte ha inoltre voluto che costui in passato sia stato anche assessore all'ambiente e attualmente ricopre il ruolo di presidente della XXII Comunità Montana."

I dirigenti del movimento concludono: