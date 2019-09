Incendio di rifiuti tossici: Lega Salvini Premier Fondi chiede le dimissioni del consigliere

Con il termine ambiente si indica tutto ciò con cui un essere vivente entra in contatto, influenzandone in maniera positiva e negativa il ciclo vitale.

L' ambiente e la natura devono avere un ruolo primario nell' azione amministrativa.

L' obbiettivo prioritario di ogni amministratore è quello di tutelare e non danneggiare l' ambiente circostante causandone un evitabile inquinamento.

Noi della Lega siamo sconcertati nell' apprendere che un consigliere comunale di Fondi, sia l' artefice di un maxi incendio, di rifiuti pericolosi, come sostanze nocive e tossiche.

Chiediamo che il consigliere in questione si dimetta subito, non può rappresentare il paese chi si rende colpevole di certe nefandezze e che chi di dovere prenda subito seri provvedimenti .