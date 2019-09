Rogo in via Valmaiura, la replica del consigliere: "Solo sfalci vegetali"

In merito alla notizia dei giorni scorsi relativa all’ incendio di via Valmaiura a Fondi , fermo restando i profili giudiziari in relazione ai quali forniremo ogni delucidazione del caso, in qualità di difensore del Sig. Petricola mi corre l’obbligo di precisare i contorni della vicenda.

E' quando dichiara in una nota l'avvocato Toni De Simone che assiste il consigliere denunciato dalla forestale nei giorni scorsi.



E’ stato dato mandato di ripulire l’area di proprietà del mio assistito posta nelle adiacenze della sua fabbrica (ormai dismessa) e della sua abitazione; - prosegue la nota - in tale luogo erano presenti scarti vegetali (sfalcio di erba e piante) che sono stati oggetto di combustione.

Come dimostreremo, la combustione non ha riguardato rifiuti pericolosi per i quali esiste un’ apposita classificazione data dal codice dell’ambiente.

L’area di proprietà del mio assistito è di circa 70.000 metri, mentre il rogo ha riguardato pochi metri (meno di 100) e comunque non si è determinato alcun pericolo di danni a terzi.

In tale spazio, e a notevole distanza dal luogo in cui è avvenuta la combustione, sono collocate le rimanenze di magazzino della fabbrica che il

mio assistito aveva ed ha intenzione di smaltire regolarmente. Il mio assisto, difatti, prima del fatto si era già attivato per effettuare

l’intera bonifica dell’area. Siamo certi che chiariremo ogni aspetto nelle opportuni sedi.