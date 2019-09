Via Ripa sempre più abbandonata a se stessa: la denuncia di Fratelli d'Italia Fondi

Una denuncia della precarietà della sicurezza in via Ripa è quella fatta da Fratelli d'Italia Fondi, attraverso le dichiarazioni, seguite ad opportune verifiche, del delegato alla sicurezza del partito, Francesco Pistillo, e del delegato all'urbanistica e alle infrastrutture, Aldo Agresti.

Gli ultimi lavori nella contrada “Querce” risultano esser stati eseguiti circa dieci anni fa e hanno interessato solo via Querce, dove sono stati costruiti marciapiedi e aiuole, installati lampioni e panchine, mentre via ripa, parallela a via querce, versa nel disagio più totale: strade dissestate, penuria di lampioni, con il rischio caduta dei pochi presenti poiché non ben ancorati al suolo, e un'ex scuola pericolante adibita a circolo ricreativo.