Incrementare le esportazioni del settore ortofrutticolo: mercoledì 2 ottobre il convegno

Nell’ambito delle attività per l’attuazione del progetto di filiera Dall’orto alla tavola…Diversificare per migliorare, il 2 ottobre 2019, alle ore 16,00, presso la sala conferenze della OP La Flacca, in via Provinciale Fondi-Sperlonga, Km.8+800 si terrà un incontro di informazione/formazione sul tema: “Incrementare le esportazioni del settore ortofrutticolo, opportunità di mercato e finanziamenti regionali".

Dopo il saluto di Rocco Faiola, presidente dell'O.P. La Flacca, Lorenzo Fanoli, consulente per il marketing del progetto di filiera, illustrerà le dinamiche dell'export dei prodotti ortofrutticoli italiani sui principali mercati di sbocco.

Concluderà l'incontro Francesco Laganà, responsabile dei Temporary export manager di Co.Mark S.p.A.,con una relazione sulle opportunità di mercato in Europa per i prodotti ortofrutticoli e sui i finanziamenti per l’internazionalizzazione, in riferimento al bando della Regione Lazio che concede incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI, con una prima finestra aperta fino al 31 ottobre 2019.

Per informazioni sull’incontro di presentazione e l’eventuale adesione al progetto di filiera: dallortoallatavola@yahoo.com - Tel. 0771 555 170 - fax 0771 556 181