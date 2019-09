Plastic Free Beach: ecco come il Comune di Fondi ha speso i contributi regionali

Il Comune di Fondi ha aderito al progetto “Plastic Free Beach”, promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di azioni e interventi finalizzati ad una nuova economia della plastica che risponda pienamente all’esigenza di un minor utilizzo e al recupero della stessa.

Con il contributo regionale è stato possibile acquistare borracce – prive di quei componenti che impediscono la riciclabilità della plastica – le quali in associazione al ripristino degli erogatori di acqua potabile negli Istituti scolastici contribuiranno a contenere l’uso della plastica, e anche 16 contenitori per la raccolta differenziata sul litorale fondano. Il progetto prevede altresì un distributore di borracce, che prossimamente sarà installato presso il pianterreno della Casa comunale, cui gli alunni potranno accedere tramite la propria tessera sanitaria.

«L’adesione al progetto “Plastic Free Beach” – affermano il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli – si inserisce in un percorso da tempo avviato dall’Amministrazione per liberare sempre più la nostra città dai rifiuti plastici. Ricordiamo infatti l’iniziativa “Vivere Fondi #plasticfree”, con cui abbiamo attuato una capillare campagna informativa incentrata sulla valorizzazione paesaggistica e culturale, veicolando al contempo slogan contro l’utilizzo della plastica monouso unitamente ad immagini del territorio e dei pregevoli siti storico-architettonici cittadini, e il progetto sperimentale di fornitura di materiali compostabili nelle mense scolastiche. Quest’ultima iniziativa troverà una prosecuzione con un altro progetto dedicato alla refezione che attueremo nel corso dell’Anno scolastico, rifornendo gli alunni di alcune classi di stoviglie lavabili a cura delle rispettive famiglie, continuando così ad educare sui banchi di scuola piccoli cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente. Anche l’Ordinanza sindacale dei mesi scorsi, emanata al fine di sollecitare la riduzione dell’utilizzo di materiali monouso in plastica in considerazione dell’impatto devastante che essi hanno sull’ambiente, sta producendo i suoi effetti, favorendo l’acquisto di prodotti biocompatibili monouso negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. E’ evidente che tali azioni vanno associate anche ad appropriati comportamenti domestici, con la riduzione dell’utilizzo di plastica a favore dell’utilizzo di stoviglie lavabili e prodotti biodegradabili e compostabili. Facciamo anche appello anche a valutare l’installazione sulla rete idrica domestica di impianti filtranti che consentono di sanificare l’acqua da impurità di vario genere ed evitano di acquistare bottiglie in plastica che incidono significativamente a livello ambientale».