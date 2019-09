Spagnardi e Mattei sulla rigenerazione urbana: "Approvazione conclusiva"

Fondi resta tra i primi comuni del Lazio a concludere l’iter di approvazione della Rigenerazione Urbana. Ritorna in Commissione Urbanistica presieduta da Vincenzo Mattei la Rigenerazione Urbana articoli 4 e 5, per il rush finale prima della definitiva approvazione nel prossimo Consiglio Comunale, da cui sarà immediatamente operativa e i Cittadini potranno farne domanda. Ennesimo e qualificante traguardo che l’amministrazione porta a casa, ennesimo tassello nella Pianificazione generale del territorio. Opportunità di cambi di destinazione d’uso, riqualificazione, miglioramento sismico, efficientamento energetico ed ampliamento edifici. I risultati raggiunti dall'Assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi e dal Presidente Vincenzo Mattei sono il frutto di un lungo e articolato lavoro congiunto in sede di commissione condiviso con tutte le Forze Politiche rappresentate in Consiglio Comunale.