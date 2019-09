La sede provinciale del Dipartimento “Paesaggio e Territorio” di Fratelli d'italia affidata alla Destra Sociale Fondi

Si è conclusa da pochi giorni la kermesse “Atreju19”, consueta manifestazione di destra, giunta alla 22esima edizione, che prende il nome dal protagonista del romanzo “La storia infinita” di Michael Ende.

Tanti gli ospiti importanti intervenuti come Matteo Salvini, il Premier Ungherese Viktor Orban e il Premier Giuseppe Conte.

Il lavoro dei diversi dipartimenti e laboratori politici ha rappresentato un baluardo per un programma svoltosi tra incontri, dibattiti, confronti su tematiche e sviluppo di idee, per poi trasformarle in azioni sul nostro territorio. Infatti al Dipartimento Nazionle “PAESAGGIO E TERRITORIO” coordinato dal Presidente Luca Romagnoli e dal Vice Lamberto Iacobelli, ha avuto il piacere di partecipare il Deputato Paolo Trancassini, VIII Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici, che ha aperto i lavori nella mattinata di venerdì 20, alla presenza di numerosi dirigenti della “Destra Sociale”, componente di FDI molto attiva nel territorio del Sud Pontino, grazie anche alle molte iniziative fatte dai responsabili territoriali, quali Alberto di Fazio della città di Fondi.

"E' il terzo anno consecutivo che partecipo a questo meraviglioso evento"- commenta il coordinatore di Destra Sociale Fondi - Orgoglioso di appartenere a questa comunità: la Destra Sociale in FDI. Grazie al Dipartimento “PAESAGGIO E TERRITORIO” dove il responsabile Nazionale è Luca Romagnoli, (vice Lamberto Iacobelli) la nostra sede di Fondi sarà onorata di ospitare la sede provinciale del dipartimento. Sarà non solo un laboratorio politico dove svilupperemo idee, temi e molte altre attività, ma sarà punto di raccolta di idee e suggerimenti da parte dei cittadini, di iscrizioni al tesseramento di Destra Sociale e Fratelli d'italia; dove sarà possibile ritirare anche materiale cartaceo di informazione delle attività di DESTRA SOCIALE e FRATELLI D'ITALIA".