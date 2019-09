Giornata ecologica in arrivo: grandi pulizie in via Cappellalto II e via Malanotte

L’Associazione di contrade Drappo dell’Assunta, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fondi, organizza per Sabato 28 Settembre prossimo una giornata ecologica al fine di sensibilizzare i residenti sul tema dell’educazione ambientale e la corretta differenziazione dei rifiuti.

L’iniziativa avrà luogo sul versante nord cittadino, in direzione Itri, e precisamente presso le vie Cappellalto II – dove gli organizzatori si ritroveranno alle ore 9.00 con tutti coloro i quali vorranno partecipare, dando inizio alle operazioni di pulizia – e via Malanotte. La conclusione è prevista per le ore 12.00.

L’Ufficio comunale Ecologia ed Ambiente attiverà il Soggetto gestore del servizio De Vizia SpA per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti raccolti.