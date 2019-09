Evade dai domiciliari: 57enne di Fondi arrestato per evasione

Il 26 settembre 2019, alle ore 18,30 circa, in Fondi (lt), militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 57 enne B.G. del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sorpreso durante un controllo, fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione. L’arrestato, espletate le formalità di rito, verrà ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per il 28 settembre prossimo.