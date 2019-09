Accademia d’Arte Drammatica del Lazio: lunedì la cerimonia di inizio anno

Lunedì 30 settembre alle ore 16:00 si terrà la cerimonia di inizio anno accademico presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Lazio, al fine di presentare i corsi e il corpo docente e formare le classi di recitazione e regia per l’anno 2019/20.

La cerimonia sarà aperta a tutti gli interessati e prevede la presenza di alcune personalità di spicco del teatro italiano, come il direttore del Teatro degli Eroi di Roma Pier Luigi Nicoletti, e della televisione, come l’autore e conduttore RAI Gianni Milano, e sarà un’ulteriore occasione per fare domande e avere chiarimenti riguardo lo svolgimento dei corsi, le nuove collaborazioni di rilevanza nazionale dell’Accademia e la metodologia didattica del NON-METODO del Maestro d’Avino, oggetto di studio da parte del suo aiuto regista Tiberio Ettore Muccitelli, e presto di una pubblicazione di portata nazionale.

L’Accademia d’Arte Drammatica del Lazio, con sede a Fondi (LT), è l’unica scuola di recitazione del sud-Lazio a rilasciare attestati di qualifica professionale di attore e regista e anche di tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si può contattare il numero 328-7279413 o inviare una mail all’indirizzo accademiadrammaticadellazio@gmail.com.

…e il sogno continua…