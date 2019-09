"Paesaggio e Territorio": i chiarimenti di Fratelli d'Italia Fondi

A qualche giorno dal comunicato di Destra Sociale sul dipartimento "Paesaggio e Territorio" arrivano i chiarimenti di Fratelli d'Italia Fondi.

In riferimento all’articolo del 27 settembre intitolato "La sede del Dipartimento “ Paesaggio e Territorio” di Fratelli d’Italia affidata alla Destra Sociale di Fondi" - chiarisce Fratelli d'Italia Fondi - il locale Circolo cittadino di FDI, coordinato dalla Portavoce comunale dott.ssa Marialuisa Fiore, per delega provinciale conferitale dal sen. Nicola Calandrini, comunica quanto segue: - il dipartimento “Paesaggio e Territorio” coordinato a livello nazionale dal dott. Luca Romagnoli, per delega ricevuta dall'on. Giorgia Meloni, altro non è che struttura organizzativa del partito politico Fratelli d'Italia; - l'affido del suddetto dipartimento a livello provinciale e locale al sig. Alberto Di Fazio non è legale, poiché l'incarico non è stato conferito né dal Portavoce regionale, on. Paolo Trancassini, né dal Portavoce provinciale, on. Nicola Calandrini, né dalla Portavoce locale, dott.ssa Marialuisa Fiore; - che, sin dalla nascita del Circolo cittadino di Fratelli d'Italia Fondi, l’unica persona con Delega comunale al Territorio, Paesaggio, Ambiente, Urbanistica e LL.PP è l’arch. Aldo Agresti e, pertanto, si disconosce sin da oggi l’operato ingannevole e fuorviante in tale materia da parte del Coord. della Destra Sociale sig. Alberto Di Fazio. Posto quanto sopra, il locale Circolo cittadino di Fratelli d'Italia prende le distanze dalle dichiarazioni inopportune e non veritiere del sig. Alberto Di Fazio, diffidando lo stesso ad intraprendere iniziative e rendere pubbliche dichiarazioni in nome e per conto di Fratelli d'Italia Fondi. L’occasione è gradita per invitare la cittadinanza tutta a relazionarsi con la Portavoce comunale, dott.ssa Marialuisa Fiore, circa le problematiche e criticità del Territorio oltre che informazioni sul Tesseramento che è esclusivamente di pertinenza del Locale Circolo unitamente ad informazioni sull’operato politico