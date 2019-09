"World Clean up day" a Monte San Biagio: Fare Verde tira a lucido la zona di Portella

Si è conclusa questa mattina la giornata ecologica organizzata dal nostro gruppo locale di "Fare Verde" con il patrocinio di World cleanup day, dal Comune di Monte San Biagio e del Parco Monti Ausoni e lago di Fondi. L'intervento di questa mattina ha visto i volontari impegnati nella pulizia dell'area di Portella, nello specifico allo sfalcio dell'erba la pulizia della sorgente e un enorme recupero di oggetti di qualsiasi materiale (plastica, polistirolo, medicinali , vetro, lampadine) all'interno del canale pronto per l'immissione nel lago.

Un ringraziamento doveroso va ai ragazzi del gruppo di Fondi sempre pronti e disponibili a partecipare ad iniziative organizzate sul nostro comune, alla ditta Trionfera Gianluca per la Disponibilità del gommone, all'assessore all'ambiente Carmine Masiello promotore e volontario attivo di questa giornata, a Biagio Maddaluna al gruppo social "Monte san biagio segnalazione e denunce", agli assessori Anna Maria Ferreri ed arcangelo di cola alla Multiservizi e naturalmente un grazie enorme a tutti i volontari che hanno preso parte all'iniziativa. Inoltre si ringrazia lo studio fotografico wedding day photo Di Giada Pernarella per aver immortalato (prossimamente online ) una bellissima giornata di duro lavoro ma anche di divertimento.