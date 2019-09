Taekwondo: medaglia d'oro per la fondana Simona De Felice nel trofeo Kinder+Sport

In questo fine settimana a Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, si è svolta la finale del trofeo Coni Kinder+Sport: una manifestazione multi sportiva rivolta ai ragazzi per valorizzare l’attività sportiva e con l’intento di far fare a ragazzi l’esperienza della competizione, facendo loro acquisire sicurezza e abituandoli a vivere la gara in maniera sana e sportiva.

Un'iniziativa sportiva ma anche educativa, insomma, per preparare gli atleti a possibili sfide olimpiche future. A rappresentare i colori del Lazio, della città di Fondi e dell’ ASD TAEKWONDO ARDUINI, Simona De Felice classe 2009 disciplina TAEKWONDO WT ( FITA) combattimento che ha portato a casa una splendida medaglia d’oro