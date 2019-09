Inquinamento del mare: se ne parlerà sabato al Castello con la biologa marina Federica Persichetti

Sabato 5 Ottobre, alle ore 17, nell'ambito della Mostra "The Earth - Save the World", al Castello Caetani, terremo una Conferenza con il contributo dei Volontari Emanuele Carbone e Federica Persichetti.

Si affronteranno le questioni di principale attualità legate all'inquinamento del mare ed all'abbandono industriale. In particolar modo l'incontro con la biologa marina Federica Persichetti (adatto anche ai più piccoli) offrirà spunti di riflessione circa i comportamenti abituali dell'Uomo che incidono, ovviamente in maniera negativa, sulle condizioni e sullo stato di salute del nostro mare. Con l'urbexer Emanuele Carbone scopriremo il "fascino" di luoghi ormai segnati dal degrado, intere aree di Città più o meno grandi divenute linee di confine tra lo sviluppo e la decadenza urbana. "Quando un’attività industriale cessa non lascia solo un vuoto fisico, continua a occupare territorio, continua a inquinarlo con i suoi residui".

Domenica 6 Ottobre, invece, cureremo un'Escursione ai ruderi di Acquaviva, nel territorio del "Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi". Ritrovo alle ore 08.30 in Via Occorsio (nei pressi dell'ex Pretura) per ridurre il numero di automobili, vista la disponibilità di parcheggi limitati nell'area di inizio sentiero. Itinerario con partenza in Località Quercia del Monaco, seguendo il sentiero del Parco per arrivare ai Ruderi di Acquaviva, antico insediamento rurale del XI sec. di cui ancora sono visibili alcuni resti e dove è presente un Cippo di Confine tra Regno Borbonico e Stato Pontificio. Lungo il sentiero si aprono bellissimi punti di osservazione sulla Piana di Fondi e sulle Isole Pontine. Informazioni tecniche: lunghezza percorso 8 km a/r, dislivello 200m, durata 5 ore circa. Pranzo al sacco nell'area picnic. Consigliate scarpe da trekking, acqua in borraccia (invitiamo tutti ad evitare l'utilizzo di plastica monouso), abbigliamento adatto all'escursione e uno zainetto per effetti personali. In caso di condizioni meteo avverse l'Escursione verrà annullata e rinviata.