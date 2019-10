Tutto pronto per "Da Zero al Trail": incendi e devastazioni hanno mancato i sentieri

In alcuni momenti si è temuto davvero il peggio: gli incendi continui e reiterati dei costoni montani intorno a Fondi sono stati tantissimi ed alcuni letali per alberi e vegetazione. Dall’associazione Top Trail Academy sostengono invece che fortunatamente i sentieri ed i paesaggi più belli non sono stati toccati da quella che si è rivelata una vera e propria piaga estiva per i nostri monti. E quale migliore occasione per venire a vedere di persona, iniziando un percorso studiato e pianificato per i principianti del trail running nella giornata “Da Zero al Trail”?

La data è fissata al 27 ottobre 2019, ultima domenica del mese. In quel giorno, a partire dalle ore 9, gli appassionati e principianti del trail running si potranno incontrare nel parcheggio del ritrovo montano noto come “Quercia del Monaco” (Lenola, LT) per percorrere insieme un percorso divertente e panoramico.

“In realtà, si potrà scegliere tra 2 percorsi –specificano gli organizzatori- uno di 4 km complessivi ed un altro di 8 km, in modo da accontentare tutti. Si parte seguendo un sentiero che arriva ai Ruderi di Acquaviva e sul confine tra la provincia di Latina e quella di Frosinone, un percorso che coniuga territorio, storia e bellezze naturali” .

Il Trail Running: è una disciplina uno sport che sta prendendo sempre più piede in Italia, particolarmente adatto a compiere esperienze fisiche di un certo livello con uno scenario di monti, laghi e panorami mozzafiato che aiutano in maniera inedita la promozione del territorio locale. E non è un caso che tra i soci del Top Trail Academy siano presenti anche gli organizzatori del primo “Monte Vele Trail”, gara specifica locale che nello scorso mese di marzo ha raccolta nella sua primissima edizione un numero considerevole di iscritti provenienti da tutta Italia, con qualche “innesto” anche dall’estero.

Partecipare alla giornata di Trail non costa nulla: è gratis! Gli organizzatori consigliano comunque di seguire alcune precise regole: obbligatorie scarpe da running (non sono necessarie quelle da trail, ma sono consigliate), e borraccia con almeno mezzo litro di acqua. Per informazioni e prenotazioni monteveletrail@gmail.com