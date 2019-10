Via Querce e via Ripa: il sopralluogo di Fratelli d'Italia Fondi

Una delegazione di Fratelli d’Italia Fondi formata da Francesco Pistillo, Gaetano Lambraia, Fabio Di Manno e Gianni Zannella è stata invitata dagli abitanti di Via Ripa in zona Querce, per un sopralluogo atto a monitorare lo stato di disagio in cui versa la stessa piccola arteria pedemontana.

La delegazione di Fratelli d’Italia, giunta sul posto poco prima del tramonto, ha potuto constatare lo stato di declino, di degrado e di abbandono della Via Ripa. La strada presentava un manto stradale rattoppato, pieno di buche ed avvallamenti in ogni dove. Una strada che di notte presenta ancor di più numerose insidie per pedoni ed autoveicoli che la percorrono, essendo per un lunghissimo tratto sprovvista di marciapiedi ed illuminazione pubblica. Scendendo la stessa strada, su di un curvone è presente un punto di sosta non autorizzato con autoveicoli selvaggiamente parcheggiati e che rendono pericolosa la viabilità dello stesso punto essendo altamente critico per l’incolumità delle persone e dei mezzi di passaggio.

Intervistati alcuni abitanti del luogo, questi hanno denunciato i molti disagi e i disservizi, che in inverno e con la stagione delle piogge diventano anche più insostenibili. Ci hanno confidato il senso di abbandono che provano da anni, una amministrazione comunale molto distante e che non si è mai preoccupata di loro. Addirittura ci hanno raccontato di una raccolta firme di alcuni anni fa in cui si chiedeva al sindaco e agli assessori competenti di dar luogo ad una serie di lavori di sistemazione, ma nulla è accaduto. Il buio ed il silenzio più assoluto da parte degli amministratori locali.

Francesco Pistillo, Gaetano Lambraia, Fabio Di Manno e Gianni Zannella hanno raccolto i tanti sfoghi della gente scesa per strada a raccontare i disagi e ad inveire contro chi è stato immobile fino ad ora. La delegazione di Fratelli d’Italia ha promesso ai cittadini di Via Ripa di farsi da portavoce e da tramite con l’amministrazione comunale e di tenerli accuratamente informati sulle risposte che daranno lo stesso sindaco ed assessori di competenza. Sperando che tutto questo porti ad una veloce soluzione dei problemi, visto soprattutto la nuova stagione invernale oramai alle porte.

I cittadini organizzeranno con il nostro aiuto una nuova raccolta firme da portare all’attenzione dell’amministrazione fondana, in cui si chiederà in maniera urgente la sistemazione dell’intero manto stradale dell’intera Via Ripa nonchè l’installazione di lampioni per la pubblica illuminazione in tutta la sua lunghezza o almeno fin dove sono presenti abitazioni.

Concludono i delegati di Fratelli d’Italia: “non è possibile che al giorno d’oggi debbano ancora esserci nella nostra città abitanti e luoghi di serie A e abitanti e luoghi di serie B, i cosidetti figli di un Dio minore. Quella messa da parte ed ignorata perchè forse non porta voti o ne porta pochi e che quindi non merita tutele e servizi come gli altri”.

Noi saremo sempre con il popolo e per il popolo.....tutti i cittadini senza distinzioni alcune.