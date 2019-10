Anche Fare Verde Fondi aderisce alla petizione "Stop cibo falso" di Coldiretti

"Fare Verde" Fondi ha aderito alla Petizione #STOPCIBOFALSO promossa dalla "Coldiretti". Questa mattina il Presidente del Gruppo Locale, Francesco Ciccone, ha firmato per manifestare la vicinanza ed il sostegno dell'Associazione Ambientalista all'iniziativa, per tutelare l’economia del nostro Paese, per fermare le speculazioni sul cibo, per difendere la nostra agricoltura ed il prestigioso #madeinitaly.

Ogni giorno rischiano di finire nel nostro piatto alimenti di bassa qualità o addirittura tossici provenienti da altri Paesi, come dimostrano i ripetuti allarmi e sequestri. Un’etichetta chiara che indichi l’origine degli ingredienti consente di prevenire e combattere gli scandali alimentari che mettono in pericolo la nostra salute. Le imitazioni dei prodotti alimentari italiani generano un business da 60 miliardi di Euro, sottraendo risorse al nostro mercato. L’indicazione di origine degli ingredienti sull’etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia.

I nuovi regolamenti dell’Unione Europea fanno un passo indietro dal punto di vista della trasparenza e delle tutele per i consumatori. L’etichetta di origine obbligatoria permette di contrastare le agromafie e le grandi multinazionali del cibo che hanno interesse a occultare l’origine delle materie prime. Il nostro Paese ha fatto dell’eccellenza del proprio patrimonio agroalimentare un punto di forza in Europa e nel mondo. L’indicazione obbligatoria di origine permette di riconoscere il vero made in Italy e tutelare il lavoro e i prodotti di qualità dei nostri agricoltori.

A Fondi si potrà firmare oggi, Mercoledì 2 Ottobre, fino alle ore 18.30, presso la Sede della "Coldiretti" in Viale Piemonte. Possono firmare tutti i Cittadini maggiorenni in possesso di documento di identità. Servono solo poche altre firme per raggiungere il milione di sottoscrizioni necessario.