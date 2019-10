Forza Nuova: "La nostra battaglia per la sanità pubblica è appena ricominciata"

Da anni è alquanto difficile la situazione negli ospedali di Latina, terracina, Fondi e Formia in cui i pronto soccorso sono sempre super affollati, tanto più che ci vogliono ore per essere visitati e giorni per essere ricoverati. La domanda più spontanea è: "come mai si è arrivati ad un tale degrado della sanità pubblica?"

In provincia di Latina sono stati chiusi ben cinque ospedali. Qui sono rimasti solo i punti di primo soccorso dove è possibile ricevere i primi ausili medici ( in alcuni casi risolutivi). Considerando anche i punti di primo soccorso di Cisterna e Sabaudia, verso questi centri si rivolgono poco più di 10000 persone all'anno. Ora la Giunta Zingaretti ha deciso di chiudere l'attività h 24 di questi punti, riducendo ancora di più l'offerta sanitaria a migliaia di cittadini che, dopo aver visto la chiusura degli ospedali delle loro città vedono ora più difficile la cura nelle urgenze.

La sanità pubblica in questi ultimi anni in provincia di Latina è stata pesantemente depotenzializzata e lo dimostrano soprattutto le lunghissime attese anche nei casi di emergenza, le condizioni di degrado in cui versano luoghi di cura, nonché aggressioni frequenti nei confronti degli operatori sanitari da parte di utenti esasperati. Un clima spiacevole e assurdo non di certo degno di una nazione emancipata come la nostra. Eppure i politici di destra e sinistra che si sono alternati negli anni, dall'alto dei centri di potere, non sembrano preoccuparsi molto dello scenario gravoso che si è creato nel tempo. Proprio costoro da tempo stanno in realtà favorendo il privato a discapito dei comuni cittadini.

I nuclei forzanovisti di Fondi e della Provincia di Latina insieme all'associazione satellite "Solidarietà Nazionale" chiedono a gran voce che gli abitanti della provincia tornino ad essere considerati e non ad essere trattati come cittadini di serie "B". Non possiamo permettere che le persone vengano private delle cure essenziali. Siamo l'opposizione a tale marcio sistema e non rimarremo a guardare ancora a lungo questo indecoroso spettacolo del risparmio in sanità pubblica, che porta ad uno scadimento della qualità dei servizi. La nostra battaglia per la sanità pubblica è appena ricominciata e ripartiremo da Fondi fino a tutto il resto della provincia. Siamo pronti alle barricate popolari!