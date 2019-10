Ottobre rosa a Fondi: tutte le iniziative del mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno

Anche quest’anno torna l’Ottobre Rosa, la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori al seno promossa a Fondi dal Comitato A.N.D.O.S. ODV - Organizzazione di volontariato.

Le iniziative, che si protrarranno fino al prossimo mese di Novembre, sono promosse con il patrocinio di Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Provincia di Latina, Comune di Fondi e Banca Popolare di Fondi e in collaborazione con Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - sezione di Fondi, AVIS Fondi, Centro sociale anziani Domenico Purificato, Croce Rossa Italiana - Comitato di Fondi e Infermiere Volontarie, Pro Loco Fondi, OTI - Oncology Training International, Vip Fondi Giullari della Gioia, Ristorante La Concordia e ASD Top Run.

Per tutto il mese di Ottobre sarà illuminato di rosa il Castello Caetani a sostegno del mese della prevenzione.

«Oltre agli impegni istituzionali ordinari che ci vedono impegnate a seguire le donne operate al seno lungo il loro percorso terapeutico e riabilitativo – affermano le organizzatrici – l’agenda dell’Ottobre Rosa 2019 è ricca di appuntamenti, che avranno tutti come filo conduttore quello di veicolare una corretta e puntuale informazione in ogni singola fase dalla prevenzione e dei controlli fino alla malattia».

Il comitato A.N.D.O.S. apre l’Ottobre Rosa a Fondi, Mercoledì 2 Ottobre, presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Nel corso della mattinata e per tutti i Mercoledì del mese le volontarie allestiranno un’area informativa sull’attuale Campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Lazio per la prevenzione dei tumori al seno e sui percorsi di screening attivi per l’intero anno presso l’ASL di Latina.

Si rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione con la Regione Lazio per la campagna dell’Ottobre Rosa. Per tutto il mese, fino a disponibilità controlli, le volontarie saranno impegnate nella cura dell’agenda di prenotazione delle mammografie fuori fascia screening 45-49 anni presso l’ospedale Goretti di Latina.

Sabato 5, alle ore 18.30 presso la chiesa di San Paolo di Fondi, sarà celebrata una messa di suffragio per le donne vittime del cancro. Al termine si terrà la processione con il Gonfalone A.N.D.O.S. Partendo dalla chiesa, il corteo percorrerà via Lazio fino alla sede A.N.D.O.S. per la benedizione della stessa.

Domenica 5, dalle ore 9.00 alle 13.00 in piazza IV Novembre, saranno allestivi gazebo informativi con le seguenti aree tematiche: modalità di accesso ai Programmi di screening dell’ASL di Latina; raccolta adesioni al Progetto “La rinascita di Venere”: incontri per il recupero psico-fisico delle donne operate al seno, attraverso laboratori di trucco oncologico, riflessologia plantare, tecniche di rilassamento; adesioni al gruppo di sostegno psicologico; informazioni progetto Banca della parrucca per donne in terapie oncologiche: modalità di adesione; Area informazioni Tecniche di linfodrenaggio per arti superiori metodo A.N.D.O.S.; Area informazioni progetti Croce Rossa Italiana Comitato di Fondi ed Infermiere volontarie; Area informazioni progetti VIP Fondi Giullari della Gioia; Area Informazioni progetti ASD Top Run. Nel corso della mattinata una rappresentanza A.N.D.O.S. prenderà parte allo STREETWORKOUT Fondi“inRosa” organizzato da Isabella Pannone e Anna Rita Trimarco in collaborazione con Antonio Vallone, Giusy la Rocca, Simona Corrado, Pina di Marco, Roberta Parisella, Asia Panariello.

L’Ottobre Rosa 2019 proseguirà con numerose ulteriori iniziative: il 24 è in programma alle ore 17.30 la III edizione del Convegno Città di Fondi “Non ho paura del cancro” (Responsabile Scientifico prof. Giorgio Arcangeli), cui seguirà alle 20.00 presso il Ristorante La Concordia la cena di beneficenza pro A.N.D.O.S. Fondi “La prevenzione a Tavola per una sana e corretta alimentazione”; il 26 e 27 presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Fondi avranno luogo incontri informativi, consulenze specialistiche e dimostrazioni di manovre salvavita in età pediatrica e adulta; il 3 Novembre presso il Centro Multimediale Dan Danino di Sarra si terranno incontri con specialisti volti all’acquisizione di Tecniche di rilassamento per ridurre lo stress derivante da terapie oncologiche d il rischio di recidive; infine il 14 Novembre la Sala convegni del Castello Caetani ospiterà una Tavola rotonda con relatori esperti dell’ASL di Latina sul tema “La Prevenzione primaria e secondaria dei tumori femminili”, che rientra nel Progetto “Per Vincere Insieme” promosso dai quattro Comitati A.N.D.O.S. della Provincia di Latina (Aprilia, Fondi, Sezze e Latina).