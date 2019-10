Anche Fondi ricorda Norma Cosetto, la giovane istriana gettata viva nelle foibe

Anche Fondi aderisce all'iniziativa lanciata dal Comitato 10 Febbraio per Sabato 5 Ottobre: in cento Città italiane si onorerà il ricordo di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito.

Vogliamo ricordare il sacrificio di questa giovane studentessa, una ragazza che rifiutò di tradire la sua gente e la sua Patria e, perciò, venne lungamente seviziata e violentata per poi essere barbaramente gettata in una foiba.

Sabato 5 Ottobre, alle ore 10, deporremo una rosa in ricordo di Norma in Piazza Martiri delle Foibe, e chiederemo all'Amministrazione Comunale di Fondi di intitolare una Piazza o una Scuola della nostra Città alla memoria di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

L'iniziativa è promossa da Cittadini fondani iscritti al "Comitato 10 Febbraio", non ha alcun carattere partitico, non saranno ammessi emblemi o simboli di alcuna formazione politica, al fine di evitare qualunque strumentalizzazione. Tutti i Cittadini sono invitati a partecipare.