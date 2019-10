"La Madonna dell'Aranceto" del Maestro André Durand in esposizione ad On Broadway per l'ottobre rosa

Si terrà domenica 6 ottobre, alle ore 18:00, presso la sede della casa di produzione “On Broadway”, la presentazione del quadro del Maestro André Durand “La Madonna dell’Aranceto”. Un’iniziativa voluta dal titolare della società, Giovanni Pannozzo, per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno. La tela, esposta per diverso tempo nelle chiesa di San Francesco di Fondi (LT), sarà trasportata presso la sede di On Broadway, dove rimarrà in esposizione per tutto il mese, in occasione dell’ottobre rosa.

“Sono onorato di partecipare a questa campagna di sensibilizzazione con la mia opera “La Madonna dell’Aranceto”- dice Durand - "Ho sposato molto volentieri questa iniziativa da parte della casa di produzione perchè ritengo che sia un luogo suggestivo, attivo, pieno di belle persone; una realtà che ha un grande potenziale ed importanza a livello internazionale, grazie al direttore Giovanni Pannozzo. In passato ho avuto l’onore di partecipare a questa campagna grazie alla collaborazione con il comitato Andos Fondi. Inoltre, ho esposto in varie città italiane, numerosi miei quadri e quest’anno ritorno nella città di Fondi per questa importantissima iniziativa. Tutti sono invitati a partecipare”.